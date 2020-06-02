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Son dakika: Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı |Video

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Giriş: 02.06.2020 12:21
Güncelleme:02.06.2020 12:39
Son dakika haberi... Türkiye virüsle mücadele sürecinde yeni normal hayata geçti. Yeni normal nasıl ilerliyor? Son rakamlar ne ifade ediyor? 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal hayatı A haber canlı yayınında değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekti ve hayati uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi... Türkiye virüsle mücadele sürecinde yeni normal hayata geçti. Yeni normal nasıl ilerliyor? Son rakamlar ne ifade ediyor? 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal hayatı A haber canlı yayınında değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekti ve hayati uyarılarda bulundu.

Son dakika: Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı SON DAKİKA: TOPLU TAŞIMAYI KULLANANLARA HAYATİ UYARI! KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ CANLI YAYINDA UYARDI

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