Son dakika: Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı

Türkiye virüsle mücadele sürecinde yeni normal hayata geçti. Yeni normal nasıl ilerliyor? Son rakamlar ne ifade ediyor? 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal hayatı A haber canlı yayınında değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekti ve hayati uyarılarda bulundu.

İşte Öztürk'ün açıklamalarından satır başları;