02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı

dakika haberi... virüsle mücadele sürecinde yeni normal hayata geçti. Yeni normal nasıl ilerliyor? Son rakamlar ne ifade ediyor? 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal hayatı A haber canlı yayınında değerlendiren Üyesi Prof. Dr. 'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekti ve hayati uyarılarda bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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TOPLU TAŞIMA KULLANANLARA HAYATİ UYARI

virüsle mücadele sürecinde yeni normal hayata geçti. Yeni normal nasıl ilerliyor? rakamlar ne ifade ediyor? 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal hayatı A haber canlı yayınında değerlendiren Üyesi Prof. Dr. 'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekti ve hayati uyarılarda bulundu.

İşte Öztürk'ün açıklamalarından satır başları;

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