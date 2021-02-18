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Son dakika: TEM'de trafik kazası! Trafiği kilitledi

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Giriş: 18.02.2021 08:40
Güncelleme:18.02.2021 08:53
Son dakika haberi...Tem'de Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken Tem'de uzun araç kuyruğu oluştu

Son dakika haberi...Tem'de Seyrantepe mevkiinde ticari bir otomobil emniyet şeridinde arıza yaparak duran çevik kuvvet aracına arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken Tem'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Trafiği kilitleyen kaza SON DAKİKA: YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
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