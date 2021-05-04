Son dakika: Tam kapanma sonrası kademeli açılma nasıl olacak? Ramazan Bayramı sonrası yol haritası ne?

Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanmanın ardından bayram sonrası kademeli normalleşme başlayacak. Okullar, küçük esnaf, restoranlar sırayla açılacak. Önce okulların açılarak sınavların yapılması planlanıyor. İkinci aşamada küçük esnaf mekanlarının açılması var. Kafe ve restoranların açılması üçüncü aşamada olacak. Peki Türkiye’nin Ramazan Bayramı sonrası yol haritası ne olacak? Kademeli açılma nasıl olacak? Hasta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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