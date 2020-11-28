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Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da son durum | Hangi saatler arasında sokağa çıkmak yasak?

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Giriş: 28.11.2020 19:46
Güncelleme:28.11.2020 19:50
Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Kasım Cumartesi akşam saat 8'den 29 Kasım Pazar sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamaya dakikalar kala A Haber muhabiri İstanbul'daki son durumu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüse (Kovid-19) karşı geçen hafta cumartesi yeniden hayata geçirlen ve hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamalarının ikincisi bu akşam (28 Kasım) saat 20'de başladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 20.00'den Pazar günü 10.00'a kadar ve Pazar günü saat 20.00'den Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

*Bu uygulama ikinci bir duyuruya kadar her hafta tekrar edilecek.

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