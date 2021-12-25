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Son dakika: Siverek’te trafik kazası! Yaralılar var

İHA
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Giriş: 25.12.2021 19:42
Güncelleme:25.12.2021 19:45
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa yönünden Siverek istikametine seyir eden 27 P 2676 plakalı otomobil, aynı istikamete giden tıra çarpıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada aynı aileden Cuma B. (53), Hatice B. (51), Yonca B. (27), Hüseyin B. (26) ve H.B. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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