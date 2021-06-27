SON DAKİKA: Şanlıurfa’da şoke eden kaza: 1 ölü 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 29'uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı.

İlknur Bekşen'in kullandığı 27 V 7088 plakalı Dacia marka araç ve Hasan A.'nın kullandığı 52 BC 215 plakalı Ford marka kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen Audi marka otomobil çarpıştı.

Kazayı görenler yerdeki yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan A., Emine A., Semanur A., Hasan A., Semra A., Reşat Ö. ve Nur Ş. ise ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Suruç'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aşındı.

Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.