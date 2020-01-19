Samsun'da tramvay yayaya çarptı 1 yaralı |Vİdeo

Son dakika haberine göre; Samsun'da tramvayın çarptığı yaya hastanelik oldu. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan seferler daha sonra normale döndü.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'ndaki hemzemin geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan Tekkeköy istikametine seyir halinde olan vatman İlhan Ö. idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesine ait tramvay, yaya olarak hemzemin geçitten geçmek isteyen Arif Subaşı'ya çarptı. Kazada yaralanan Arif Subaşı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.