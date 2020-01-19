19 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.01.2020

Samsun'da tramvay yayaya çarptı 1 yaralı |Vİdeo

Son dakika haberine göre; Samsun'da tramvayın çarptığı yaya hastanelik oldu. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan seferler daha sonra normale döndü.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'ndaki hemzemin geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan Tekkeköy istikametine seyir halinde olan vatman İlhan Ö. idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesine ait tramvay, yaya olarak hemzemin geçitten geçmek isteyen Arif Subaşı'ya çarptı. Kazada yaralanan Arif Subaşı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tramvay yayaya çarptı
Tramvay yayaya çarptı
Kar nedeniyle yaklaşık 100 araç mahsur kaldı
Kar nedeniyle yaklaşık 100 araç mahsur kaldı
Antalya’da kan donduran olay!
Antalya’da kan donduran olay!
Yüksek ateşte ne yapmalı? Uzman isim yanıtladı
Yüksek ateşte ne yapmalı? Uzman isim yanıtladı
Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var
Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var
Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi!
Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi!
İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi
İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi
Eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdırdı
Eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdırdı
Kars'ta termometreler eksi 25'i gösterdi
Kars'ta termometreler eksi 25'i gösterdi
Suyunu çeşmeden içen kedi fenomen oldu
Suyunu çeşmeden içen kedi fenomen oldu
Çağlayan'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi
Çağlayan'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi
Metrobüste yangın! İlk görüntüler
Metrobüste yangın! İlk görüntüler
Daha Fazla Video Göster