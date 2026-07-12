Hürmüz’de tehlikeli denklem! Boğaz kanadı saldırılar başladı

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar ve ABD'nin misillemeleriyle tırmanan gerilim, bölgeyi yeni bir kaosun eşiğine getirdi. İran ile ABD arasında sağlanan 14 maddelik ateşkes mutabakatı "5. madde" engeline takılırken, Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde, bölgedeki düşük yoğunluklu savaşın Amerikan seçimlerine kadar sürebileceğine ve İsrail'in süreci sabote etme ihtimaline dikkat çekti.