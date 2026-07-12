F-35 ve KAAN denkleminde kritik eşik! İsrail Türkiye'den neden rahatsız?

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma ihtimali ve KAAN'ın seri üretim süreci A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Sosyolog-Yazar İsmail Öz, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Programda İsrail'in F-35 konusundaki itirazları ile Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri gelişmeler de ele alındı. Değerlendirmelerde Türkiye'nin artan caydırıcılığının uluslararası dengelere etkisi öne çıktı.