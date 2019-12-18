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18.12.2019

Samsun'da öğrenci servisi devrildi! Olay yerinden ilk görüntüler |Video

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı.  Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler...

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda medya geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine seyir halinde olan Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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