-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Helikopter kazasında yüksek gerilim hattı ihtimali! Uzman isimden dikkat çeken açıklama
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Helikopter kazasında yüksek gerilim hattı ihtimali! Uzman isimden dikkat çeken açıklama

S-70 Skorsky tipi askeri helikopter kazasının ardından olası nedenler araştırılıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgede sis bulunmaması durumunda yüksek gerilim hatlarına çarpma ihtimalinin öncelikle incelenmesi gerektiğini belirtti. İzgi, helikopterin pervane kanatlarının tellere çarpması hâlinde pilotların manevra imkânının ciddi ölçüde azalabileceğini vurguladı.

4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında yeni detaylar! Enkaz parçaları eve isabet etti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sonraki Video
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında yeni detaylar! Enkaz parçaları eve isabet etti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar