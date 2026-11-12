Helikopter kazasında yüksek gerilim hattı ihtimali! Uzman isimden dikkat çeken açıklama
S-70 Skorsky tipi askeri helikopter kazasının ardından olası nedenler araştırılıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, bölgede sis bulunmaması durumunda yüksek gerilim hatlarına çarpma ihtimalinin öncelikle incelenmesi gerektiğini belirtti. İzgi, helikopterin pervane kanatlarının tellere çarpması hâlinde pilotların manevra imkânının ciddi ölçüde azalabileceğini vurguladı.