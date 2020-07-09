09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Sakarya'da havai fişek taşıyan araçtaki patlamanın nedeni ne? Patlayanlar havai fişek değil miydi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Son dakika: Sakarya'da havai fişek taşıyan araçtaki patlamanın nedeni ne? Patlayanlar havai fişek değil miydi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2020 15:18
Güncelleme:09.07.2020 15:26
Son dakika haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Peki patlama nasıl ve neden yaşandı? Patlayanlar havai fişek değil miydi? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Abdurrahman İnce, A Haber canlı yayınında Sakarya’daki patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Peki patlama nasıl ve neden yaşandı? Patlayanlar havai fişek değil miydi? İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Abdurrahman İnce, A Haber canlı yayınında Sakarya'daki patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Sakaryada havai fişek taşıyan araçtaki patlamanın nedeni ne? Patlayanlar havai fişek değil miydi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama SON DAKİKA: SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK TAŞIYAN ARAÇTAKİ PATLAMANIN NEDENİ NE? PATLAYANLAR HAVAİ FİŞEK DEĞİL MİYDİ? UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"HAVA FİŞEK PATLAMASI DEĞİL..."

İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike ne kadar büyükse önlemlerin de ona göre alınması lazım. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte yüksek tehlike 4'te tek bir sektör vardır o da havai fişek fabrikalarıdır. Dünyanın her yerinde bu havai fişeklerin üretimi, taşınması, kullanımı esnasında kazalar yaşanır tehlike en büyük sektördür. Bugün bile dünyanın başka yerlerinde havai fişek patlamalarının meydana geldiğini takip ettim. Aslında bu fabrikada 84 ayrı ürün var havai fişek bunlardan sadece birisi şu anda da önceki patlayan da bu seferki patlayan da aslında havai fişek patlaması değil diğer piroteknik ürünlerin patlaması olduğu anlaşılıyor.

PATLAYANLAR HAVAİ FİŞEK DEĞİL MİYDİ?

O gün olan patlamaların içinde havai fişekler de vardı ancak bu fabrikada 84 ayrı piroteknik ürün var asıl ağırlıklı olarak patlayan son aylarda imal edilen yeni bir ürün. Yeni bir ürün denemesi ve bunlar depolanmış. Burada birçok şeye dikkat etmek lazım. Evet en tehlikeli sektör buna göre en azami önlemlerin alınması lazımdı bu bir. İkincisi tehlikeli maddeler 9 sınıftır 1. Sınıf patlayıcı maddelerdir. Yani en tehlikeli şey patlayıcı maddelerdir. Bunun da alt sınıfı vardır. 1'e 1 maddesi dinamit / TNT gibi kitle imha silahı olarak kullanılan maddesidir. 1'e 3 sınıfında havai fişekleri, 1'e 4'te de piroteknik ürünleri görüyoruz. Bugünkü yaşanan olayda keşke bunlar taşınmasaydı da yerinde kontrollü olarak patlatılabilseydi.

Sakaryada havai fişek taşıyan araçta patlama! A Haber olay yerinde SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK TAŞIYAN ARAÇTA PATLAMA! A HABER OLAY YERİNDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Sakaryadaki patlamayla ilgili önemli açıklamalar İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SAKARYA'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sakaryada havai fişek fabrikasında patlama! Olay yerinden ilk görüntüler SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA! OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Patlayanlar havai fişek değil miydi?
Patlayanlar havai fişek değil miydi?
Kamyondaki havai fişek patlaması neden oldu?
Kamyondaki havai fişek patlaması neden oldu?
Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
Metroda maske kavgası! Çileden çıkardılar
Metroda maske kavgası! Çileden çıkardılar
Havai fişek taşıyan araçta patlama!
Havai fişek taşıyan araçta patlama!
Tulum ve sedye ile geldiler...
Tulum ve sedye ile geldiler...
Belediye Başkanı Yüce son gelişmeleri A Haber’de anlattı
Belediye Başkanı Yüce son gelişmeleri A Haber’de anlattı
Havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Metrobüste yangın paniği!
Metrobüste yangın paniği!
Karadeniz'de sel ve heyelan
Karadeniz'de sel ve heyelan
Kurye köpekle teslimat
Kurye köpekle teslimat
Oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanesine övgü: Sezar’ın hakkını Sezar’a
Oyuncu Umut Oğuz'dan şehir hastanesine övgü: Sezar’ın hakkını Sezar’a
Daha Fazla Video Göster