İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili önemli açıklamalar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Patlamada 3 güvenlik mensubu şehit olurken 12 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, "Tam boşaltma esnasında oluyor. Neden olduğu soruşturma sonucunda anlaşılacak. İkisi imha timinden olan, birisi de alanın güvenliğinden sorumlu jandarma personelimiz şehit oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Taşınması için iki alternatif ortaya konuldu. Buraya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatmanın doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler.

USULLE BİRLİKTE İMHA EDİLİRLER

Savcılarımızın kontrolünde gerçekleştirildi. 15 tonluk gerçekleştirildi. Son 1-1.5 tonluk patlayıcı varken hepimizin üzen olay başımıza geldi. Bu patlayıcıların fitili, bunların içindeki kutularda var. Bunları buraya patlatmak için getirdiler. Bunlar orada da soğutuluyorlar, orada da soğutuyorlar. Usulle birlikte imha edilirler.

"BOŞALTMA ESNASINDA OLDU"

Tam boşaltma esnasında oluyor. Neden olduğu soruşturma sonucunda anlaşılacak patlama meydana geldi. İkisi imha timinden olan, birisi de alanın güvenliğinden sorumlu jandarma personelimiz şehit oldu.

YARALILARIN DURUMU

Aracın şoförü ağır yaralı. Ameliyetta olduğu bilgisini aldık. Kocaeli'de hastaneye sevk edilen jandarmamız var. Kaburgasında hafif ağrı olan, patlamada ağır yaralı olduğunu bildiğimiz bir jandarma personelimiz var. Diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Şifalar diliyoruz."