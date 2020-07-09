10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili önemli açıklamalar

’da 3 Temmuz'daki olayda patlamayan ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda oldu. Patlamada 3 güvenlik mensubu şehit olurken 12 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı , "Taşınması için iki alternatif ortaya konuldu. Buraya getirdikleri patlayıcılar olunca, oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatmanın doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Tam boşaltma esnasında oldu. Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var ve bir de şoför arkadaşımız var." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili önemli açıklamalar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Patlamada 3 güvenlik mensubu şehit olurken 12 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, "Tam boşaltma esnasında oluyor. Neden olduğu soruşturma sonucunda anlaşılacak. İkisi imha timinden olan, birisi de alanın güvenliğinden sorumlu jandarma personelimiz şehit oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Sakaryadaki patlamayla ilgili önemli açıklamalar İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SAKARYA'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Taşınması için iki alternatif ortaya konuldu. Buraya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatmanın doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler.

USULLE BİRLİKTE İMHA EDİLİRLER

Savcılarımızın kontrolünde gerçekleştirildi. 15 tonluk gerçekleştirildi. Son 1-1.5 tonluk patlayıcı varken hepimizin üzen olay başımıza geldi. Bu patlayıcıların fitili, bunların içindeki kutularda var. Bunları buraya patlatmak için getirdiler. Bunlar orada da soğutuluyorlar, orada da soğutuyorlar. Usulle birlikte imha edilirler.

"BOŞALTMA ESNASINDA OLDU"

Tam boşaltma esnasında oluyor. Neden olduğu soruşturma sonucunda anlaşılacak patlama meydana geldi. İkisi imha timinden olan, birisi de alanın güvenliğinden sorumlu jandarma personelimiz şehit oldu.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakaryada patlamanın olduğunu bölgeye intikal etti SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU SAKARYA'DA PATLAMANIN OLDUĞUNU BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

YARALILARIN DURUMU

Aracın şoförü ağır yaralı. Ameliyetta olduğu bilgisini aldık. Kocaeli'de hastaneye sevk edilen jandarmamız var. Kaburgasında hafif ağrı olan, patlamada ağır yaralı olduğunu bildiğimiz bir jandarma personelimiz var. Diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Şifalar diliyoruz."

Sakaryada patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı SAKARYA'DA PATLAMAMIŞ HAVAİ FİŞEKLERİ TAŞIYAN KAMYONDA PATLAMA: 3 ŞEHİT, 12 YARALI
Sakaryada imha için getirilen havai fişekler patladı! İşte ilk görüntüler SAKARYA'DA İMHA İÇİN GETİRİLEN HAVAİ FİŞEKLER PATLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Sakaryada havai fişek taşıyan araçta patlama! A Haber olay yerinde SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK TAŞIYAN ARAÇTA PATLAMA! A HABER OLAY YERİNDE

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA