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Son dakika: Sağlıkçılar için yeni düzenleme! İzin kısıtlaması kaldırıldı

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 13:12
Güncelleme:19.01.2021 13:16
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarında yüzde 60’a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi. Hafta sonu yasağı, hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri, okullar ve lokantalarla ilgili yeni planlama belli oldu. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarında yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi. Hafta sonu yasağı, hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri, okullar ve lokantalarla ilgili yeni planlama belli oldu. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Son dakika: Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GETİRİLEN İZİN KISITLAMASI KALDIRILDI
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Sağlıkçılar için yeni düzenleme
Sağlıkçılar için yeni düzenleme
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