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20.04.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Nisan Pazartesi vaka sayılarını açıkladı |Video

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka verilerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Bakan Koca, Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, bugün 39.703 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 4.674 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken 1.454 kişi sağlığına kavuştu.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka verilerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Bakan Koca, Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, bugün 39.703 kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 4.674 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybederken 1.454 kişi sağlığına kavuştu.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, bugün 1.454 kişi taburcu oldu böylece toplam taburcu sayısı 13 bin 430 oldu.

Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti böylece toplam vefat sayısı 2.140 oldu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9THb7A70D9

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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