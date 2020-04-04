Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı | Video

Son dakika haberine göre Ünlü Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Özyaral, haberi bir ses kaydı ile Twitter hesabından duyurdu.

Corona Virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın testi pozitif çıktı.

Özyaral'ın Twitter hesabından şu ses kaydı paylaşıldı:

"Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr. Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz."