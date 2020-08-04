Malatya'da bugün yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremi A Haber canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir yaşanan bu son depremin ne anlama geldiğini anlattı. Malatya ve çevresinde yaşanan bu deprem büyük bir depremin habercisi mi? Olası büyük İstanbul depremiyle ilgili son durum ne? Sözbilir, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilim insanlarının 10 yıl içerisinde İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğine dikkat çekti. İşte Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in çarpıcı açıklamaları...