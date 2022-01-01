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Polis aracına silahlı saldırı | Edirne'de sıcak dakikalar

İHA
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Giriş: 01.01.2022 02:29
Güncelleme:01.01.2022 02:30
Edirne'de bir ihbara giden polis ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda mermiler polis aracına isabet ederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi'nde bir ihbara giden polis ekiplerinin aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Olayda mermiler polis aracına isabet etti. Araçta bulunan polisler saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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