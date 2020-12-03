Son dakika haberi.. Korona virüse (Kovid-19) karşı Pfizer, Moderna ve Çin aşıları en çok rağbet görenler. Peki, coronavirüs aşıları arasında fark var mı? Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Yağız Üresin, "Aşılar arasındaki farklar daha çok saklanmasıyla ilgili" dedi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Üresin, Pfizer, Moderna ve Çin aşıları için de detaylı bilgilendirme yaptı.

Korona virüse (Kovid-19) karşı Pfizer, Moderna ve Çin aşıları en çok rağbet görenler. Peki, coronavirüs aşıları arasında fark var mı? Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Yağız Üresin, "Aşılar arasındaki farklar daha çok saklanmasıyla ilgili" dedi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Üresin, Pfizer, Moderna ve Çin aşıları için de detaylı bilgilendirme yaptı.

Yağız Üresin dikkat çeken korona virüs aşılarıyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Aşıdan aşıya fark var ama kullanıcı açısından bunların arasından biri seçmek yönünde bir fark yok. Çok net söyleyebilirim. Ben bir vatandaş olarak düşüncemi söyleyecek olursam örnek olsun; bana göre zaten yeterli çalışma sonuçları olmadan bunların hiçbiri kullanıma sunulmaz. Ben Çin aşısının da yeteri kadar verim ürettiğini düşünüyorum çünkü FAZ 1 FAZ 2 ülkemizde Brezilya'da Endonezya'da sürmekte olan çalışma var. Eminim ki bu çalışma ile ilgili de ön bilgiler edinilmiştir. Yani Pfizer ile Moderna açıkladı. Ama onlar çalışmaları bitirdikleri için açıklamadılar ki… Erken dönemde belli sayıya ulaşınca bir kanaat oluştu. Hızlı onay verildi. Bu normalde yapılacak bir şey değil. Bu gibi acil şartlarda yapılan bir şey. Ben Çin aşısında da bu kadar veri biriktiğini düşünüyorum. Çünkü Çin aşısında bir taraftan da Çin'de bu kontrollü kullanıma sunuldu. Aslında 200 bin kişide neredeyse veri var, 200 bin kişi de baya güvenli olduğunu biliyoruz. Etkililikle ilgili de bu yakınlarda açıklama yapmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla şu çok doğru değil; bu modern bir aşı.. Hani Almanya'nın hani araba alır gibi... 'Almanya'nın Amerika'nın aşısı bu Avrupa'dır' biz bunu alalım öteki Çin aşısıdır ona rağbet etmeyelim diye bir şey asla düşünülmemesi gerektiğini söylüyorum. Bakarsanız diğer taraftan Çin asışı daha iyidir diye söylemiyorum ama yani kalkıp da karşımıza Çin aşısı çıktığında 'ben bunu istemeyeyim de ötekini…' dedirtecek bir fark yok. İkisinin arasındaki farklar daha çok saklanması ile ilgili."