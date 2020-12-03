03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA | Pfizer, Moderna ve Çin'in korona virüs aşısı arasında fark var mı? Prof. Dr. Yağız Üresin'den çok net açıklama...

SON DAKİKA | Pfizer, Moderna ve Çin'in korona virüs aşısı arasında fark var mı? Prof. Dr. Yağız Üresin'den çok net açıklama...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2020 00:57
Güncelleme:03.12.2020 01:39
Son dakika haberi.. Korona virüse (Kovid-19) karşı Pfizer, Moderna ve Çin aşıları en çok rağbet görenler. Peki, coronavirüs aşıları arasında fark var mı? Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Yağız Üresin, "Aşılar arasındaki farklar daha çok saklanmasıyla ilgili" dedi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Üresin, Pfizer, Moderna ve Çin aşıları için de detaylı bilgilendirme yaptı.

Korona virüse (Kovid-19) karşı Pfizer, Moderna ve Çin aşıları en çok rağbet görenler. Peki, coronavirüs aşıları arasında fark var mı? Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Yağız Üresin, "Aşılar arasındaki farklar daha çok saklanmasıyla ilgili" dedi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Üresin, Pfizer, Moderna ve Çin aşıları için de detaylı bilgilendirme yaptı.

Yağız Üresin dikkat çeken korona virüs aşılarıyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Aşıdan aşıya fark var ama kullanıcı açısından bunların arasından biri seçmek yönünde bir fark yok. Çok net söyleyebilirim. Ben bir vatandaş olarak düşüncemi söyleyecek olursam örnek olsun; bana göre zaten yeterli çalışma sonuçları olmadan bunların hiçbiri kullanıma sunulmaz. Ben Çin aşısının da yeteri kadar verim ürettiğini düşünüyorum çünkü FAZ 1 FAZ 2 ülkemizde Brezilya'da Endonezya'da sürmekte olan çalışma var. Eminim ki bu çalışma ile ilgili de ön bilgiler edinilmiştir. Yani Pfizer ile Moderna açıkladı. Ama onlar çalışmaları bitirdikleri için açıklamadılar ki… Erken dönemde belli sayıya ulaşınca bir kanaat oluştu. Hızlı onay verildi. Bu normalde yapılacak bir şey değil. Bu gibi acil şartlarda yapılan bir şey. Ben Çin aşısında da bu kadar veri biriktiğini düşünüyorum. Çünkü Çin aşısında bir taraftan da Çin'de bu kontrollü kullanıma sunuldu. Aslında 200 bin kişide neredeyse veri var, 200 bin kişi de baya güvenli olduğunu biliyoruz. Etkililikle ilgili de bu yakınlarda açıklama yapmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla şu çok doğru değil; bu modern bir aşı.. Hani Almanya'nın hani araba alır gibi... 'Almanya'nın Amerika'nın aşısı bu Avrupa'dır' biz bunu alalım öteki Çin aşısıdır ona rağbet etmeyelim diye bir şey asla düşünülmemesi gerektiğini söylüyorum. Bakarsanız diğer taraftan Çin asışı daha iyidir diye söylemiyorum ama yani kalkıp da karşımıza Çin aşısı çıktığında 'ben bunu istemeyeyim de ötekini…' dedirtecek bir fark yok. İkisinin arasındaki farklar daha çok saklanması ile ilgili."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Pfizer, Modarna ve Çin aşısı arasında fark var mı?
Pfizer, Modarna ve Çin aşısı arasında fark var mı?
Bakanlık 2 Aralık virüs verilerini açıkladı
Bakanlık 2 Aralık virüs verilerini açıkladı
Hafriyat temizliği sırasında buldular!
Hafriyat temizliği sırasında buldular!
Korona nedeniyle velayeti kaybetmişti! Yeni karar
Korona nedeniyle velayeti kaybetmişti! Yeni karar
Öfkesini gazetecilerden çıkardı
Öfkesini gazetecilerden çıkardı
Yeni dönem resmen başladı!
Yeni dönem resmen başladı!
Güneş sistemini tartışan lise öğrencileri Bilim Merkezi'ni gezdi
Güneş sistemini tartışan lise öğrencileri Bilim Merkezi'ni gezdi
Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır?
Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır?
Esrarengiz ses! Herkes başına toplandı
Esrarengiz ses! Herkes başına toplandı
İstiklal Caddesi için flaş karar!
İstiklal Caddesi için flaş karar!
İzmir'de şoke eden görüntüler! Sular çekilince ortaya çıktı
İzmir'de şoke eden görüntüler! Sular çekilince ortaya çıktı
Şoke eden görüntü! Kendini yerden yere attı
Şoke eden görüntü! Kendini yerden yere attı
Daha Fazla Video Göster