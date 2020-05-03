Son dakika: Ömer Döngeloğlu son duasında helallik istemişti |Video

Bir süredir koronavirüs teşhisiyle tedavi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Yıllardır televizyon ekranlarından yaptığı sahur ve iftar programlarıyla insanların sevgisini kazanan Döngeloğlu vefat etmeden önce sosyal medya üzerinde yayınladığı dua görüntüleri ortaya çıktı. Döngeloğlu, mesajının sonunda vatandaşlardan helallik istemişti.