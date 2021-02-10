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Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuldu! Film gibi kaçış kamerada

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Giriş: 10.02.2021 17:03
Güncelleme:10.02.2021 17:05
Son dakika haberi... İzmir'de bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı anda yoldan geçen bir kadın, şans eseri araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aksiyon filmlerini aratmayan kurtuluş anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi... İzmir'de bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı anda yoldan geçen bir kadın, şans eseri araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aksiyon filmlerini aratmayan kurtuluş anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuldu! Film gibi kaçış kamerada SON DAKİKA: ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU! FİLM GİBİ KAÇIŞ KAMERADA

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