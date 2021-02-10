Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuldu! Film gibi kaçış kamerada

O ANLAR KAMERADA

Aksiyon filmlerini aratmayan kaza ve yoldan geçen kadının kurtuluş anı ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin aniden ara sokaktan çıkıp, ana caddede ilerleyen ticari araca çarptığı görülürken, yoldan geçen kadının ise araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu saniyeler kayıt altına alındı.

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