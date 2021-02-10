Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuldu! Film gibi kaçış kamerada
Son dakika haberi... İzmir'de bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı anda yoldan geçen bir kadın, şans eseri araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aksiyon filmlerini aratmayan kurtuluş anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İzmir'in Buca ilçesinde öğle saatlerinde ana caddede ilerleyen bir ekmek dağıtım firmasına ait ticari araç iddialara göre yan yoldan hızlı bir şekilde çıkan otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir anda yön değiştiren ticari araç, o sırada yolda yürüyen bir kadına doğru yöneldi.
Kamyonetin, üzerine doğru geldiğini son anda fark eden kadın, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yol kenarındaki bir mağazanın duvarına çarparak duran araç, o anda mağaza içerisindekilere de korkulu dakikalar yaşattı.
Kazada araç şoförleri hafif yaralanırken, kamyonetin çarptığı mağazada ise kısmen maddi hasar meydana geldi.
O ANLAR KAMERADA
Aksiyon filmlerini aratmayan kaza ve yoldan geçen kadının kurtuluş anı ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin aniden ara sokaktan çıkıp, ana caddede ilerleyen ticari araca çarptığı görülürken, yoldan geçen kadının ise araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu saniyeler kayıt altına alındı.