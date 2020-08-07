Son dakika | Öğrencileri zehirleyeceklerdi! İstanbul Emniyeti Çocuk Şube’den flaş operasyon

2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim görmeleri amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda okul çevresinde bulunan ve öğrencileri zehirlemek için hazırlanan binlerce sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı öncesinde öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim görmeleri amacıyla yapılan denetimler kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, okul çevrelerinde öğrencilere içi tütün doldurulmuş dal sigara olarak tabir edilen makaron satışının önlenmesine yönelik, 5 Ağustos tarihinde Ataşehir ilçesi Örnek ve Ferhatpaşa Mahalleleri'nde tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda; 2 adet makaron doldurmakta kullanılan elektrikli otomatik makine, 113 bin adet sarıma hazır boş makaron, 70 bin 280 adet içime hazır dolu makaron, 217 kg açık tütün ele geçirildi.



Konu ile ilgili yakalanan ve "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)