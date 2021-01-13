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Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

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Giriş: 13.01.2021 11:08
Güncelleme:13.01.2021 11:17
Son dakika haberi... Niğde'de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi... Niğde'de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. İşte o görüntüler...

Son dakika: Niğdede şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi SON DAKİKA: NİĞDE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA! MİNARE EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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Minare evin üzerine devrildi
Minare evin üzerine devrildi
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