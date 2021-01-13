Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

Son dakika haberi... Niğde'de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi... Niğde'de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. İşte o görüntüler...