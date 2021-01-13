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Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

Son dakika haberi... 'de şiddetli fırtınada, minare evin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. İşte o görüntüler...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi evin üzerine devrildi.

Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

Kentte gece saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

Çiftlik ilçesinde Çiftlik Merkez Camii'nin minaresi, fırtına nedeniyle yakındaki bir evin üzerine devrildi.

Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

Ev sahibi İdris Bay ve ailesi, gürültüyle birlikte kendilerini dışarı attı.

Son dakika: Niğde'de şiddetli fırtına! Minare evin üzerine devrildi

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, evin çatısı hasar gördü.

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