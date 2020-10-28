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Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada
Son dakika haberi... Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! Bakın o anlar saniye saniye kameralara nasıl yansıdı?
Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.