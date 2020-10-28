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Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

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Giriş: 28.10.2020 12:02
Güncelleme:28.10.2020 12:21
Son dakika haberi... Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! Bakın o anlar saniye saniye kameralara nasıl yansıdı?

Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada SON DAKİKA: NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! MUHABİRİN CANLI YAYINDA ZOR ANLARI KAMERADA

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