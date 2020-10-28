Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Son dakika haberi... Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! Bakın o anlar saniye saniye kameralara nasıl yansıdı?

Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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