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Haberler Galeri Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Son dakika haberi... Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! Bakın o anlar saniye saniye kameralara nasıl yansıdı?

Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:23
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Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! Bakın o anlar saniye saniye kameralara nasıl yansıdı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Muhabir biraz sonra yaşanacaklardan habersiz akşam bültenine hazırlanıyordu.

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Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Yayına hazırlanıyordu ki yüzüne çarpan kuşla neye uğradığını şaşırdı.

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Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Sunucudan sözü aldı ve tam konuşmaya başlayacaktı ki yüzüne saksağan kuşu çarptı.

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Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada

Neye uğradığını şaşıran muhabirin zor anları canlı yayına yansıdı.