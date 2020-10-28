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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada Son dakika: Neye uğradığını şaşırdı! Muhabirin canlı yayında zor anları kamerada Son dakika haberi... Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! Bakın o anlar saniye saniye kameralara nasıl yansıdı? Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:23
Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir canlı yayın kazası gerçekleşti. Yayına hazırlanan muhabir tam konuşmaya başlayacaktı ki neye uğradığını şaşırdı! Bakın o anlar saniye saniye kameralara nasıl yansıdı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muhabir biraz sonra yaşanacaklardan habersiz akşam bültenine hazırlanıyordu.
Yayına hazırlanıyordu ki yüzüne çarpan kuşla neye uğradığını şaşırdı.
Sunucudan sözü aldı ve tam konuşmaya başlayacaktı ki yüzüne saksağan kuşu çarptı.
Neye uğradığını şaşıran muhabirin zor anları canlı yayına yansıdı.