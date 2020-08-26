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Son dakika: Nesli tükendi sanılıyordu! Sosyal medya sayesinde keşfedildi! Doğa gezisi sırasında çektiği fotoğraf...

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Giriş: 26.08.2020 11:16
Son dakika haberi... Ege Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 2000'lerin başında neslinin tükendiği zannedilen endemik bitki 'Bakır kazteresi' (Arabis lycia) tekrar bulunarak, bilim dünyasına kazandırıldı. Sosyal medya sayesinde bulunan bitkinin keşif sürecini Doç. Dr. Hasan Yıldırım anlattı.
Son dakika: Nesli tükendi sanılıyordu! Sosyal medya sayesinde keşfedildi! Doğa gezisi sırasında çektiği fotoğraf... SON DAKİKA: NESLİ TÜKENDİ SANILIYORDU! SOSYAL MEDYA SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ! DOĞA GEZİSİ SIRASINDA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF...

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