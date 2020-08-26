'BULMUŞKEN YİTİRİLMEMELİ'

Eren Dağı'nda 2 bin 500 metre civarında bu bitkiye ait 300 kadar örneğe rastladıklarını belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Zirveye kadar bir yayılışın olduğunu gördük. Zirveye yakın bitkiler üzerinde tohum ve meyveye rastladık ancak daha aşağılarda tohum ve meyveye rastlamadık. Burada bir sıkıntı olduğunun farkındayız. Büyük olasılıkla iklim değişikliği sebebiyle bu bitkinin tozlayıcılarının etkilendiğini düşken yeniden yitirmemekünüyoruz. Bu bitkiyi yeniden keşfettik ancak neslinin tükenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bulmuş için gerekli çalışmalar yapılmalıdır" dedi.