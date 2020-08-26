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Son dakika: Nesli tükendi sanılıyordu! Sosyal medya sayesinde keşfedildi! Doğa gezisi sırasında çektiği fotoğraf...
Son dakika haberi... Ege Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 2000'lerin başında neslinin tükendiği zannedilen endemik bitki 'Bakır kazteresi' (Arabis lycia) tekrar bulunarak, bilim dünyasına kazandırıldı. Sosyal medya sayesinde bulunan bitkinin keşif sürecini Doç. Dr. Hasan Yıldırım anlattı.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 11:19
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