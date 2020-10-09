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Son dakika: Nefes kesen park! İzleyenler hayrete düştü

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Giriş: 09.10.2020 14:36
Güncelleme:09.10.2020 14:43
Son dakika haberi... Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Son dakika haberi... Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Nefes kesen park! İzleyenler hayrete düştü NEFES KESEN PARK! İZLEYENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Nefes kesen park!
Nefes kesen park!
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