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Son dakika: Nefes kesen park! İzleyenler hayrete düştü
Son dakika haberi... Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...
Son dakika haberi... Bursa'da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...