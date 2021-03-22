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Son dakika: Mutasyonlar salgının sonunun geldiğinin habercisi mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 22.03.2021 15:45
Güncelleme:22.03.2021 15:46
Son dakika haberi... Risk haritasında bir haftada 14 il kızardı. Çok yüksek riskli il sayısı bir haftada 25'ten 39'a çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vakalar hızla artıyor. Üçüncü dalga başladı mı? Normalleşmeyi abarttık mı? Mutant virüs hızla yayılıyor mu? Salgınla mücadelede nereye gidiyoruz? Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Salgının sonunun habercisi mi? SALGININ SONUNUN HABERCİSİ Mİ?
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