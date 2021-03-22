Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? 3 büyük kentte korkutan artış
Risk haritasında bir haftada 14 il kızardı. Tek mavi il olarak Şırnak kaldı. Peki risk haritasında son durum ne? Vakalar en çok hangi illerde arttı? 3 büyük kentte son durum ne? İstanbul, Ankara ve İzmir’de vaka sayıları ne durumda? 39 ilde son durum ne? Çok yüksek riskli iller hangileri? En çok vaka hangi illerde var? Hangi illerde vakalar düştü? Vakalarda düşüş yaşanan iller hangileri? A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.
ÖZEL HABER A Haber
Risk haritasında bir haftada 14 il daha çok yüksek riskli oldu. 3 büyük kentte korkutan bir artış yaşanıyor. Peki koronavirüs risk haritasının son hali nasıl? Son durumu A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.
Türkiye haritasının büyük çoğunluğu kırmızıya döndü.
Şu anda 100 bin kişide 100'ün üzerinde vaka tespit edilen ilimiz var.
Geride bıraktığımız haftaya göre 14 il daha arttı. Tabloda tamamen kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.
3 BÜYÜK KENTTE SON DURUM
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
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VAKALARDA DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER