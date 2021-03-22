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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? 3 büyük kentte korkutan artış

Risk haritasında bir haftada 14 il kızardı. Tek mavi il olarak kaldı. Peki risk haritasında son durum ne? Vakalar en çok hangi illerde arttı? 3 büyük kentte son durum ne? , ve ’de vaka sayıları ne durumda? 39 ilde son durum ne? Çok yüksek riskli iller hangileri? En çok vaka hangi illerde var? Hangi illerde vakalar düştü? Vakalarda düşüş yaşanan iller hangileri? ekibinden canlı yayında anlattı.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? 3 büyük kentte korkutan artış

Risk haritasında bir haftada 14 il daha çok yüksek riskli oldu. 3 büyük kentte korkutan bir artış yaşanıyor. Peki haritasının son hali nasıl? Son durumu ekibinden canlı yayında anlattı.

haritasının büyük çoğunluğu kırmızıya döndü.

Şu anda 100 bin kişide 100'ün üzerinde vaka tespit edilen ilimiz var.

Geride bıraktığımız haftaya göre 14 il daha arttı. Tabloda tamamen kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.

3 BÜYÜK KENTTE SON DURUM

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

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