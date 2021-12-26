Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler

Son dakika deprem haberi: Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgeden gelen ilk görüntüler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası il genelinden gelen ilk görüntüler...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Akdeniz'de korkutan deprem! Datça'da hissedilen son depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. Ayrıntılar haberimizde...

SON DEPREMLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaşanan son depremin saat 18:15'te Datça açıklarında gerçektiğini duyurdu. Deprem büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ

Datça'da hissedilen ve AFAD tarafından 4.9 büyüklüğünde olduğu duyurulan son depremle ilgili Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından kendi verilerini duyurdu.

Kandilli'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklanırken, sarsıntının ise yerin 5,0 km derinliğinde olduğunu belirtti.

DEPREM MUĞLA VE ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntılar Muğla - Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı.