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30.03.2020

Mezarlıkta ürküten olay! Çığlık sonrası polis tabut kapağını açtı |Video

Adıyaman'da mezarlıkta ürküten olay! Çığlık sonrası polis tabut kapağını açtı. Mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.

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