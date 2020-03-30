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Mezarlıkta ürküten olay! Çığlık sonrası polis tabut kapağını açtı |Video
Adıyaman'da mezarlıkta ürküten olay! Çığlık sonrası polis tabut kapağını açtı. Mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.
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