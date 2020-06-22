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Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu! Akıllara feci olay geldi
Saadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları kameraya yansırken akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.