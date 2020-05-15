Son dakika: Meteoroloji uyardı son 100 yılın en yükseği... |Video

Son dakika haberi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Son 100 yılın en yüksek sıcak mayıs bekleniyor. Afrika'dan gelen sıcaklık dalgası ile Antalya ve Adana'da sıcaklıkların 45 dereceyi görmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Son 100 yılın en yüksek sıcak mayıs bekleniyor. Afrika'dan gelen sıcaklık dalgası ile Antalya ve Adana'da sıcaklıkların 45 dereceyi görmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak.

Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.