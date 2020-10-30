Son dakika haberi... Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz 72 yaşında vefat etti. Yılmaz, bir süredir akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görüyordu. Gazeteci Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında "Çok uzun bir süredir büyük sıkıntılar içerisindeydi Mesut Bey. Bir türlü kendisini toparlayamadı" ifadelerini kullanarak "Milletimizin başı sağ olsun değerli bir insandı." dedi.

Son dakika haberi... Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz 72 yaşında vefat etti. Yılmaz, bir süredir akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görüyordu. Gazeteci Avni Özgürel, "Çok uzun bir süredir büyük sıkıntılar içerisindeydi Mesut Bey. Bir türlü kendisini toparlayamadı. Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun değerli bir insandı." ifadelerini kullandı.