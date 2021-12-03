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SON DAKİKA! Mersin’e şehit ateşi düştü

İHA
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Giriş: 03.12.2021 19:28
Son dakika haberi... Tunceli’de Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin’in Erdemli ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, biri de sağ ele geçirildi. Operasyonun ilk aşamasında çıkan çatışmada ağır yaralanan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Mutlu'nun Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tabiye Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Baba Ali ve anne Emine Mutlu'ya acı haberi İlçe Kaymakamı Avni Kula ile birlikte jandarma ve emniyet yetkileri verdi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.
Öte yandan şehidin naaşının Tunceli'den Elazığ'a götürüleceği oradan da hava yolu ile Mersin'e getirileceği öğrenildi.

Evli olduğu öğrenilen şehidin naaşı yarın Erdemli ilçesinde bulunan Ulucamii'de öğle namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanmasının planlandığı bildirildi.

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