Son dakika: Manisa'da kan donduran olay! Ölüm videosunun perde arkası ortaya çıktı

Son dakika haberi... Manisa'ya bağlı Ahmetli ilçesinde tarlada sıralı halde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de bir video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 4 gencin ölüm videosunun sırrı aralandı.

Son dakika haberi... Manisa'ya bağlı Ahmetli ilçesinde tarlada sıralı halde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de bir video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 4 gencin ölüm videosunun sırrı aralandı.