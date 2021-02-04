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Son dakika: Manisa'da kan donduran olay! Ölüm videosunun perde arkası ortaya çıktı

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Giriş: 04.02.2021 11:37
Güncelleme:04.02.2021 11:47
Son dakika haberi... Manisa'ya bağlı Ahmetli ilçesinde tarlada sıralı halde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de bir video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 4 gencin ölüm videosunun sırrı aralandı.

Son dakika haberi... Manisa'ya bağlı Ahmetli ilçesinde tarlada sıralı halde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de bir video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 4 gencin ölüm videosunun sırrı aralandı.

Manisadaki 4 gencin ölüm videosunun perde arkası! MANİSA'DAKİ 4 GENCİN 'ÖLÜM' VİDEOSUNUN PERDE ARKASI!
Son dakika: Manisada kan donduran olay! Ölümlerin nedeni organize intihar mı? SON DAKİKA: MANİSA'DA KAN DONDURAN OLAY! ÖLÜMLERİN NEDENİ ORGANİZE İNTİHAR MI?

Ölüm videosunun perde arkası
Ölüm videosunun perde arkası
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