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Son dakika: Manisa'da kan donduran olay! Ölüm videosunun perde arkası ortaya çıktı
Son dakika haberi... Manisa'ya bağlı Ahmetli ilçesinde tarlada sıralı halde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de bir video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 4 gencin ölüm videosunun sırrı aralandı.
Son dakika haberi... Manisa'ya bağlı Ahmetli ilçesinde tarlada sıralı halde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de bir video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. 4 gencin ölüm videosunun sırrı aralandı.