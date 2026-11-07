ABD ile İran arasında yeni diplomasi trafiği! Ateşkes ve nükleer müzakereler yeniden gündemde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ara seçimlerinde yaşadığı siyasi kayıpların ardından Washington ile Tahran arasında yeni bir diplomasi trafiği yürütüldüğü iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, yeni bir ateşkes sağlamak ve nükleer müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla son iki haftadır İran'la dolaylı görüşmelere katıldığı öne sürüldü. İddialara ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.