Son dakika: Manisa'da kan donduran olay! Ölümlerin nedeni organize intihar mı?

Son dakika haberi... Manisa'da dört genç cesedin sır perdesi aralandı. Ölümlerin nedeni toplu intihar mı? Gençlerin cebinden çıkan kurşunların sırrı ne? 4 genç nasıl öldü?Soruşturmada hangi detaylara ulaşıldı? A Haber muhabiri İbrahim Alayont son durumu aktardı.

Son dakika haberi... Manisa'da dört genç cesedin sır perdesi aralandı. Ölümlerin nedeni toplu intihar mı? Gençlerin cebinden çıkan kurşunların sırrı ne? 4 genç nasıl öldü?Soruşturmada hangi detaylara ulaşıldı? A Haber muhabiri İbrahim Alayont son durumu aktardı.