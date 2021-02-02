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Son dakika: Manisa'da kan donduran olay! Ölümlerin nedeni organize intihar mı?

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Giriş: 02.02.2021 11:35
Güncelleme:02.02.2021 11:42
Son dakika haberi... Manisa'da dört genç cesedin sır perdesi aralandı. Ölümlerin nedeni toplu intihar mı? Gençlerin cebinden çıkan kurşunların sırrı ne? 4 genç nasıl öldü?Soruşturmada hangi detaylara ulaşıldı? A Haber muhabiri İbrahim Alayont son durumu aktardı.

Son dakika haberi... Manisa'da dört genç cesedin sır perdesi aralandı. Ölümlerin nedeni toplu intihar mı? Gençlerin cebinden çıkan kurşunların sırrı ne? 4 genç nasıl öldü?Soruşturmada hangi detaylara ulaşıldı? A Haber muhabiri İbrahim Alayont son durumu aktardı.

Manisadaki 4 gencin ölü bulunduğu olayın sır perdesi aralandı! MANİSA'DAKİ 4 GENCİN ÖLÜ BULUNDUĞU OLAYIN SIR PERDESİ ARALANDI!
Manisada kan donduran olay! 4 genç ölü bulundu MANİSA'DA KAN DONDURAN OLAY! 4 GENÇ ÖLÜ BULUNDU

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