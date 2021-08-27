28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Manisa'da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
SON DAKİKA HABERİ: Korkunç kazanın adresi Manisa...
Salihli ilçesinde meydana gelen kazada işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı.
Kazada ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelerede sevk edildi.