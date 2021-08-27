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Manisa'da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İHA
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Giriş: 27.08.2021 22:07
Güncelleme:27.08.2021 22:21
Son dakika haberi... Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Korkunç kazanın adresi Manisa...

Salihli ilçesinde meydana gelen kazada işçi taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ilk belirmelere göre 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelerede sevk edildi.

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