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Son dakika: Malatya'da hareketli anlar! Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi |Video

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Giriş: 05.06.2020 09:58
Güncelleme:05.06.2020 10:02
Son dakika haberi... Malatya'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K. (45), polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Ömür K., adı öğrenilemeyen husumetlisinin, inşaat malzemesi sattığı iş yerine tüfekle ateş etti. Cadde üzerinde sağa sola yürüyen Ömür K. araçların geçişine de izin vermedi.

Son dakika: Malatyada hareketli anlar! Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi SON DAKİKA: MALATYA'DA HAREKETLİ ANLAR! ELİ TÜFEKLİ SALDIRGANI POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede tutuklandı. Evinin balkonundan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

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