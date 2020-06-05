Libya Adalet Bakanı’nın eşine İstanbul'da hırsızlık şoku! 3 Suriyeli hırsız yakalandı

İstanbul Fatih’te bulunan bir AVM’ye girdiği sırada Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi’nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn bir hırsızlık olayı yaşadı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; kolunda asılı çantasından 7 bin lira ve pasaportu çalındı. Olayın ardından Suriyeli oldukları belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.