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Libya Adalet Bakanı’nın eşine İstanbul'da hırsızlık şoku! 3 Suriyeli hırsız yakalandı

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Giriş: 05.06.2020 10:46
Güncelleme:05.06.2020 11:08
İstanbul Fatih’te bulunan bir AVM’ye girdiği sırada Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi’nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn bir hırsızlık olayı yaşadı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; kolunda asılı çantasından 7 bin lira ve pasaportu çalındı. Olayın ardından Suriyeli oldukları belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Libya Adalet Bakanı’nın eşine İstanbul'da hırsızlık şoku!
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