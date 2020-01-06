06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.01.2020

Son dakika: Kütahya’da vahşet evi! Böyle bulundular

Kütahya'da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu. Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi. Kütahya merkez Mecidiye Mahallesi Dershane Sokağı 4 numaralı bir evde cesetler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 50'li yaşlardaki biri kadın iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de sırt kısmında yanıklar bulunduğu öğrenildi.
Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kütahya’da vahşet evi! Böyle bulundular
Kütahya’da vahşet evi! Böyle bulundular
İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar
İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar
Haç çıkarma törenin fenalaştı
Haç çıkarma törenin fenalaştı
İmamoğlu'na oy veren kadına küçük çocuktan zor soru
İmamoğlu'na oy veren kadına küçük çocuktan zor soru
Hareket halindeki minibüsten atladı
Hareket halindeki minibüsten atladı
Topkapı alt geçidini su bastı |Video
Topkapı alt geçidini su bastı |Video
Boğaz'da savaş gemisi kıyıya sürüklendi
Boğaz'da savaş gemisi kıyıya sürüklendi
Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…
Vampir Sibel’e 121 yıl hapis! Sözde dergahta böyle dolandırmış…
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi...
2 metrelik Herkül görenleri şaşırtıyor
2 metrelik Herkül görenleri şaşırtıyor
Öğrencisi Mahmut hocayı anlattı
Öğrencisi Mahmut hocayı anlattı
Tütün ürünlerinde yeni dönem! Bugün itibariyle...
Tütün ürünlerinde yeni dönem! Bugün itibariyle...
Daha Fazla Video Göster