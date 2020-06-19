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Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

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Giriş: 19.06.2020 14:00
Güncelleme:19.06.2020 14:01
Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli'nin ardında, ölümünden yarım saat önce eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında çekilen son fotoğrafı ve mutlu anlarına dair görüntüleri kaldı. Pınar Çevli, "Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken bile herkesi uyardı. 'Bu virüse kendinizi öldürtmeyin, maskenizi takın, evde kalın' diye haykırdı. Maskesi çenesi altında gezenlere müthiş öfkeleniyorum. Bu işin şakası yok, sevdiğiniz birini nefes almak için çırpınırken görmek çok çok acı" dedi.
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