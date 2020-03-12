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12.03.2020

Son dakika: Koronavirüse (corona virüs - Kovid-19) karşı etkili besinler neler? | Video

Son dakika haberi... Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan olduğu gibi koronavirüsten de korunmak mümkün. Peki, koronavirüse (corona virüs - Kovid-19) karşı etkili besinler neler? Hangi gıdalarla beslenirsek koronavirüsle daha kolay savaşırız? A Haber, bu soruların yanıtı için mikrofonu Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin’e uzattı. İşte koronavirüs mücadelede etkili olan gıda ve besinler…

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