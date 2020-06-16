Koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da polis denetimlerini sıklaştırdı |Video

Son dakika haberi; 1 Haziran 'yeni normalleşme' kararlarının ardında Diyarbakır'da günlük yeni vaka sayıları alarm vermeye başlamıştı. Diyarbakır Valiliği günlük yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçen hafta il genelinde masket takma zorunluluğu getirdi. Güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehir merkezinde polisler sokaklara inerken kırsal kesimlerde ise jandarma maske takmayan vatandaşları tek tek uyarıyor. Yasağı dinlemeyen kişilere ise 3 bin 150 lira idari para cezası uyguluyor. Diyarbakır'daki son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi; 1 Haziran 'yeni normalleşme' kararlarının ardında Diyarbakır'da günlük yeni vaka sayıları alarm vermeye başlamıştı.

Diyarbakır Valiliği günlük yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçen hafta il genelinde masket takma zorunluluğu getirdi. Güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehir merkezinde polisler sokaklara inerken kırsal kesimlerde ise jandarma maske takmayan vatandaşları tek tek uyarıyor.

MASKE TAKMAYANA 3 BİN 150 LİRA CEZA

Yasağı dinlemeyen kişilere ise 3 bin 150 lira idari para cezası uyguluyor. Diyarbakır'daki son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında anlattı.