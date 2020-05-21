Son dakika: Koronavirüs vaka sayısının binin altına düşmesi ne ifade ediyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Vaka sayısı binin altına düştü, 24 saatte 972 vaka var. Virüsle mücadelede son rakamlar ne anlatıyor? İki haneli rakamlar ne zaman? Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Vaka sayısı binin altına düştü, 24 saatte 972 vaka var. Virüsle mücadelede son rakamlar ne anlatıyor? İki haneli rakamlar ne zaman? Koronavirüse karşı kurallara ne kadar uyuluyor? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Ünal'ın açıklamalarının satır başları;

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...

Bu rakamların böyle olmasının nedeni bizim kurallara uymamızdır söylenenleri tedbirleri yerine getirmemizdir. Kurallara uymazsak virüs hala burada hemen yönü yukarı çevirebilir ama iyi gidiyoruz. Yeni vaka sayısı dün ilk defa binin altına indik. Yüksek rakamlarla bu düşme trendini görürsek çok daha mutlu olacağız. Ve ben önümüzdeki günlerde öyle gideceğini tahmin ediyorum. Hastanede yatan hastalarımızda da belirgin azalmalar devam ediyor.

HAZİRAN'A HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM

Bayram tatili sırasındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağı ben bundan çok umutluyum. Bu bayram böyle geçecek biraz daha katlanacağız. Bayram sonunda Mayıs sonunda Haziran'a doğru iyice yükümüz düşmüş olacak. Haziran ayında belli bir hareketlilik olacak. Haziran'a hazırlıklı girmemiz gerekir.